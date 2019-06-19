THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki hesabından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek THY'nin yeni uçağı Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Muhabir: İzzet Taşkıran
THY Genel Müdürü Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki hesabından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek THY'nin yeni uçağı Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Muhabir: İzzet Taşkıran