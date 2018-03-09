THY'nin Airbus ve Boeing siparişleri kesinleşti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacaktır.” denildi.

Airbus’ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900’ler için imzalar, ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un huzurlarında düzenlenen törenle, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders tarafından Paris’teki Élysée Sarayı’nda atılmıştı.

787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine ilişkin mutabakat zaptı ise, Boeing ve THY arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler‘in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri gezisi esnasında Eylül 2017’de imzalanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli destek ve katılımlarıyla New York’ta, dünyanın en modern teknolojiye sahip uçaklarından biri olan 787-9 Dreamliner’ı filomuza katmak için Boeing ile bir ön mutabakat zaptı imzalamıştık. Yine aynı şekilde bu yılın ocak ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’un değerli iştirakleriyle, A350-900’ü filomuza katmak adına Airbus ile karşılıklı iyi niyetimizi beyan etmiştik. Bugün, bu niyet imzalarını resmiyete dökmüş bulunuyoruz. İnşası tamamlandığında transfer merkezimiz olarak hizmet verecek olan yeni havalimanındaki geniş gövde ihtiyacımızı karşılamaya yönelik oldukça önemli bir girişim olarak addettiğimiz Boeing siparişi, Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirecek ve yolcularımızın memnuniyet düzeyini çok daha üst seviyelere taşıyacak olan büyük bir adım. Aynı şekilde Airbus firması ile kesinleştirdiğimiz siparişimiz, sadece THY'ye değil, ülkemiz havacılık sektörüne de büyük kazanç sağlayacaktır. Attığımız bu adımların, ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, THY'nin istikrarlı yükselişine büyük bir ivme katmakla kalmayıp, aynı zamanda Türk sivil havacılığı için de oldukça önemli bir katma değer olacağına dair tam inancımızla, haklı bir mutluluk yaşıyoruz.”

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu