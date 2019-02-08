THY'den yeni uçak içi emniyet filmi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’na geçişi öncesi yeni uçak içi emniyet filmini yayınladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Yeni LEGO® Movie 2" uçak içi emniyet filmini bugün yayına alan THY, "The Lego Movie Franchise" ile geçen yıl başlattığı iş birliğini sürdürüyor.

Yolcularını rakiplerinden daha fazla ülkeye uçuran Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, yeni uçak içi emniyet filmi ile küresel ölçekte yine ses getirmeye hazırlanıyor. Lego karakterlerinin yer aldığı şimdiye kadar yapılmış ilk uçak içi emniyet filmine sahip THY, bu kez de, 8 Şubat’ta tüm dünyada gösterime girecek olan Lego Movie 2’den karakterlerin yer aldığı yeni uçak içi emniyet filmini "YouTube" kanalında yayınladı.

İstanbul, Bali, Moskova, San Francisco, Roma, Cape Town, Hong Kong ve Tokyo’da geçen videoda yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri, Lego Batman liderliğinde Emmet ve Lucy gibi Lego Movie 2’de yer alan karakterler tarafından anlatılıyor.

İstanbul Havalimanı’nın görüntüleri ile sona eren uçak içi emniyet filmi, THY'nin İstanbul Havalimanı’na taşınması ile beraber tüm uçuşlarında kullanılmaya başlanacak.

THY'nin geçen ağustos ayında yayınladığı ilk LEGO uçak içi emniyet filmi, 1 ayda 20 milyon izleyici tarafından izlenmiş ve bayrak taşıyıcı hava yoluna 2018 Clio Entertainment Ödülü’nü kazandırmıştı. THY'nin bahse konu güvenlik filmine dikkat çekmek için Lego teması ile giydirdiği "Airbus A321" tipi uçağı Avrupa hatlarında yolcularına hizmet vermeye devam ediyor.

Filmle ilgili görüş bildiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “dünyanın en genç filolarından birine sahip olan THY'nin eşsiz marka deneyimini sürekli olarak geliştirdiğini kaydederek, "Başlı başına benzersiz bir deneyim olmak üzere tasarlanan yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınma hazırlıklarımızı sürdürürken, yolcularımıza bu yeni ve inovatif emniyet filmini sunmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da yaklaşık 4 ayda çekilen LEGO Movie 2 emniyet filminde 400’den fazla kişi kreatif süreçlerde görev alırken, filmin sonundaki gerçek görüntülerde ise 6 oyuncu görev aldı. Gerçek görüntülerin çekiminde görev alan 80 kişilik ekibe ek olarak, animasyonun oluşturulma aşamasında da 70 kişi çalıştı. Türk Hava Yolları’nın yeni emniyet filminde 24 bin LEGO mini figürü, videoda yer alan destinasyonların yapımında ise ilk videodan 10 kat daha fazla olan tam 20 milyon 330 bin 795 LEGO parçası kullanıldı.

İngilizce ve Türkçe olarak, THY filosundaki 28 farklı uçak tipi için hazırlanmış olan ve 11 versiyonu bulunan yeni uçak içi emniyet filmi "https://youtu.be/MqbFPn_FwaE" linki üzerinden izlenebiliyor.