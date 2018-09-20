THY'den business yolcularına yeni kolaylık

İSTANBUL (AA) - THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kıtalar arası uçuş yapan business sınıf yolcularına daha iyi hizmet hedefiyle iki yeni proje hayata geçirildi. Uçak içi sunduğu ikramlarla pek çok ödüle layık görülen THY, business sınıfında seyahat eden yolcularına, yemeklerini uçuş öncesi seçebilmelerine olanak sağlayan projesini uygulamaya aldı.

Uygulamayla, business sınıfta seyahat eden yolcular, İstanbul çıkışlı kıtalar arası hatlarda geçerli olmak üzere, internet sayfası ve mobil uygulama üzerinden yemek seçebilecek. Yolcular bu seçimlerini, uçuşlarının gerçekleşeceği tarihin 1 hafta öncesinden başlayarak son 48 saate kadar yapabilecek.

THY ile İstanbul çıkışlı Atlanta, Bangkok, Pekin, Bogota, Boston, Cape Town, Şikago, Guangzhou, Hanoi, Havana, Ho Chi Minh Kenti, Hong Kong, Houston, Cakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, Los Angeles, Manila, Miami, Montreal, New York, Phuket, Port Louis, San Francisco, Sao Paulo, Seul, Şangay, Singapur, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington DC, Caracas, Panama City, Madagascar, Durban, Maputo ile Buenos Aires’e seyahat eden yolcular bu hizmetten yararlanabilecek.

"Dilediğiniz Zaman" servis uygulaması

THY'nin kıtalar arası uçuşlarda business sınıfı yolcularına sunduğu bir diğer yenilik ise uçuş esnasında ikramlarını istedikleri zaman talep edebilme imkanı sağlaması. Dünyada çok az havayolu şirketinin uyguladığı bu ayrıcalıklı servis konsepti ile yolculara daha kişiselleştirilmiş bir hizmet alma olanağı sunulmuş oluyor. Yolcular dinlenecekleri ve ikram talep edecekleri zamanı kendileri belirleyerek daha esnek bir uçuş deneyimi yaşama fırsatı elde ediyorlar.

THY'nin İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm kıtalar arası gece seferlerinde yolcular bu servisten faydalanabiliyor.

Muhabir: İzzet Taskiran