THY Uçuş Akademisi mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Aydın'ın Çıldır ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 24 pilot adayından oluşan 71. filonun mezuniyet törenine katıldı.

Twitter'daki hesabından törene ait fotoğraflar paylaşan Ekşi, "Pilot olma sırası şimdi sizde! Aydın Çıldır’da yaklaşık 2 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 71. filonun törenine katıldık. Siz de #Pilot adayı seçimlerimize katılın ve geleceğinizi #THY ile şekillendirin. Emniyetle uçun!" ifadelerini kullandı.

Törene, Ekşi'nin yanı sıra Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ Genel Müdürü Sunay Karamık, Uçuş İşletme Başkanı Kaptan Mehmet Kadaifçiler, Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Aykut Alpa, Uçuş Akademisi Müdürü Kaptan Yusuf Tuzcu’nun da katıldığı öğrenildi.

Böylece THY Uçuş Akademisi mezunları, THY filosuna ikinci pilot olarak katıldı. Törenle birlikte 24 pilot adayı mezun edilerek, toplam mezun sayısı 554 oldu.



