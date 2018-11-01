THY uçakları yüzde 91,9 zamanında kalktı

THY Genel Müdür Ekşi, "Dün seferlerimizi yüzde 91,9 oranında zamanında icra ettik. Sizleri zamanında emniyet ve konforla varacağınız yere ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

THY uçakları yüzde 91,9 zamanında kalktı
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, dün yapılan tarifeli seferleri, yüzde 91,9 oranında zamanında icra ettiklerini bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, THY seferlerinin kalkış durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bilal Ekşi, "Dün seferlerimizi yüzde 91,9 oranında zamanında icra ettik. Sizleri zamanında emniyet ve konforla varacağınız yere ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. #THY, Türk Milletinin gururu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Muhabir: İzzet Taskiran

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