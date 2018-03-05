"THY uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği" iddiası

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapacak uçağın kalkmak üzereyken yakıtının olmadığı fark edilerek ani fren yaptığı ve bir hostesin bu nedenle yaralandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, açıklamasında şunları kaydetti:

"3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız."