THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ardından





İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin düzenlendiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın misafirperverliğiyle organizasyona kapılarını açtığını, final serisi boyunca çok güzel ağırlandıklarını, keyifli bir organizasyona imza atmış olmanın verdiği mutlulukla güzel bir şekilde Belgrad'dan ayrıldıklarını bildirdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Real Madrid'in, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyonluğa ulaştığı organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Aycı, üç gün boyunca büyük heyecanın yaşandığını aktardı.

"Yoğun bir lig takvimi sonrası başarısını şampiyonlukla taçlandıran Real Madrid ile turnuva boyunca sergilediği performansla göz dolduran ve izleyicisine büyük bir coşku yaşatan Fenerbahçe Doğuş'un güzel oyununa tüm dünyadan yüz binlerle birlikte tanıklık ettik." ifadelerini kullanan Aycı, şunları kaydetti:

"Her iki takıma ve tabii ki geçtiğimiz üç gün süresince basketbolseverlerin heyecanını doruğa çıkaran diğer iki takımımız, CSKA Moskova ve Zalgiris'e de bizi böylesi muhteşem bir şölene ortak ettikleri için teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, misafirperverliğiyle organizasyonumuza kapılarını açan güzel şehir Belgrad'a da bu noktada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Final serisi boyunca burada çok güzel ağırlandık ve şimdi de keyifli bir organizasyona imza atmış olmanın verdiği mutlulukla güzel bir şekilde ayrılıyoruz."