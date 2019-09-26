Thomas Cook mağdurlarının ülkelerine dönüşü sürüyor

MUĞLA (AA) - Tatil için Muğla'nın turistik ilçelerine gelen ve tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası tahsis edilen uçaklarla ülkelerine dönen İngiliz turistler, gördükleri misafirperverlikten dolayı Türkiye'den mutlu ayrılıyor.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilini tamamlayan İngiliz turistler ülkelerine dönüyor.

Turistlerin ülkelerine dönüşü için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar, Dalaman Havalimanı'nda işlemleri tamamlananları ülkelerine götürüyor.

Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde turistlere İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

"Çiçeklerle uğurlanıyorlar"

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının bölgede tatilini yapan turistler açısından üzücü olduğunu ifade etti.

İflasın açıklanmasıyla dünyada bir hareketlilik yaşanmaya başladığını aktaran Ayaz, şöyle konuştu:

"Biz de bunları izliyoruz. 48 saattir bu operasyonun içindeyiz. Açıklanmasıyla beraber İngiliz hükümeti, ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) ve sivil havacılık ekibi, büyükelçileri sabahtan geldiler. Tüm tedbirler alındı, normal prosedüründe bütün işlemler devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Şu ana kadar tatilini bitiren 5 bine yakın misafirimizin 22 uçakla sevkleri yapıldı. Bazı ülkelerde Thomas Cook'un yolcularının otellere kapatıldığı, kilitlendiği, ücretleri ödenmeden yollanmayacağı gibi söylemler var. Ülkemizde böyle bir sıkıntı yok. Tam tersi, çiçeklerle uğurlanıyorlar. Çünkü İngilizler bizim için çok önemli, onların bölgeye ilgisi çok fazla. Hem hükümetimizin, Turizm Bakanımızın açıklamaları hem de Cumhurbaşkanımızın turizme verdiği tam destek ufacık olan krizi de atlattıracaktır. Şimdi biz 2020’ye odaklandık. Ne yapabileceğimize bakacağız. 2020'den sonrası bizim için daha önemli."

"Türkiye çok fantastik ve etkileyici bir ülke"

İngiliz turist Stephen Yorke, 15 gün Fethiye ilçesinde ailesiyle tatil yaptığını söyledi.

Tatil süresince kaldığı otelde hiçbir problem yaşamadığını belirten Yorke, şöyle devam etti:

"İngiliz hükümetine ve sivil havacılığına güvenimiz tam. Konakladığımız otelde kalan diğer arkadaşlardan kötü hiçbir şey duymadım. Türkiye çok fantastik ve etkileyici bir ülke. En son 10 yıl önce gelmiştim. Biz Türkiye'den vazgeçemeyiz. Mükemmel bir tatil geçirdim. Türkiye çok misafirperver, yine geleceğiz."

Turistlerden Josephine Maher de yaklaşık 20 yıldır her yaz tatil için Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Muğla'yı çok sevdiklerini, tüm arkadaşlarına tatil için önerdiklerini anlatan Maher, "Tatilimiz mükemmeldi. Türkiye çok misafirperver, önümüzdeki yıl yine geleceğiz. Kaldığımız otelde hiçbir problem yaşamadık. Sadece biz değil, hiç kimse problem yaşamadı. Bize gerçekten çok iyi davrandılar. Artık bir aile gibi olduk." diye konuştu.

Maher, bazı ülkelerde İngiliz turistlerin otellerde tutulduğunu, ekstra para istendiğini medyadan öğrendiklerini aktardı.

Türkiye'de kesinlikle böyle bir durumla karşılaşmadıklarına değinen Maher, çok iyi ağırlandıklarını ve çiçeklerle uğurlandıklarını vurguladı.

"Güvenli şekilde ülkemize dönüyoruz"

İngiliz Arlene Clarke ise 15 gündür ailesiyle Marmaris'te olduğuna işaret etti.

Geçen yıl da Türkiye'ye geldiğine dikkati çeken Clarke, "Her ne olursa olsun seneye yine buraya geleceğiz. Muğla'yı ve Türk insanının misafirperverliğini çok seviyoruz. İflasın açıklanmasının ardından biz hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Tatilimizin ardından güvenli şekilde ülkemize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emily Eckersley, tatil için ilk kez geldiği Türkiye'yi çok sevdiğine değinerek, dün uçağını kaçırdığı için ailesiyle bir gece fazla konakladıklarını, seneye yine geleceğini kaydetti.

"Birçok turistin iflastan haberi bile yok"

İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin tüm birimleri ve otelcilerin tur operatörü Thomas Cook'un iflasından turistlerin etkilenmemesi için üzerilerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Tatillerini tamamlayıp geri dönen turistlerin de havalimanı ve İngiltere'ye transferlerinin sorunsuz yürütüldüğünü aktaran Tugay, Kültür ve Turizm Bakanlığının, iflas krizini turizme ve Türkiye imajına zarar gelmeden başarılı şekilde yönettiğini dile getirdi.

Tatildeki turistlerden 22 Eylül'den itibaren otellerde kalanların ücretlerinin ATOL'un (İngiltere Kamu Otoritesi) yetkilendirdiği kurum tarafından ödeneceğine dikkati çeken Tugay, "Bütün oteller çok büyük bir misafirperverlik gösteriyorlar. Birçok turistin iflastan haberi bile yok. Gayet güzel tatillerini yapıyorlar. Hiçbir turist mağdur olmadı." diye konuştu.

Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye gidecek turist sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu anlatan Tugay, şunları kaydetti:

"Turistlerin büyük bir bölümü tatillerine devam ediyor. Seyahat acenteleri ve tur operatörleriyle temaslarımızı yaptık. Havaalanlarına gidiyoruz, geçişleri takip ediyoruz. Türkiye, Avrupa'da en iyi hizmeti veren hiçbir art niyet gütmeden insanları rahat ettiren, güven duyulan bir ülke oldu. İspanya'dan bile bu konuda önde. Bu iş iyi gidiyor. Bütün dünya mağdur oldu. İngiltere hükümeti nasıl bir politika izleyecek göreceğiz."

"Fantastik bir tatil yapıyorum"

Marmaris'te tatiline devam eden İngiliz turist Adrian Spencer, her şeyin yolunda olduğunu, tatiliyle ilgili bir sorun yaşamadığını anlattı.

Spencer, "Fantastik bir tatil yapıyorum. Hiçbir problemimiz yok. 5 Ekim'de tatilim bitiyor. Tatilime iki hafta devam edeceğim. Daha önce defalarca tatil yaptığım Marmaris'e gelecek sezon da geleceğim." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle tatil yapan Alison Slyman da dönüş tarihinin henüz netleşmemiş olması haricinde mutlu bir tatil geçirdiğini bildirdi.

Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Slyman, "Otelle ilgili hiçbir problemimiz yok. Çalışanlar harika. Herkes bize yardımcı oluyor. Daha önce beş kez Marmaris'e geldim. Kesinlikle altıncı kez de Marmaris'e ve aynı otele geleceğim." dedi.

İngiliz Steve Rayment de tur operatörünün iflası nedeniyle Türkiye'de sıkıntıya giren turist olduğunu duymadıklarını belirterek, "Herkes bize iyi bakıyor. Benim tek sıkıntım oğlum da tatile gelecekti ancak iflas olayı yüzünden gelemedi. Onun dışında harika bir tatil yaşıyorum, herkes yardımcı oluyor. İlk fırsatta Marmaris'e yeniden tatile geleceğim." diye konuştu.

Muhabir: Durmuş Genç,Sabri Kesen



