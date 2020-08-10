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THKP-C örgütü üyesinin ismi Hacıbektaş’ta sokağa verildi
HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI ARİF YOLDAŞ ALTIOK SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, HACIBEKTAŞ BELEDİYESİ MECLİSİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARARLA, HACIBEKTAŞ’IMIZIN KAYBETTİĞİ DEĞERLERİMİZ ULAŞ BARDAKÇI, MEHMET TAŞDEMİR, HÜRCAN GÜRSES VE HALİL TUNÇ’UN İSİMLERİ PARK VE SOKAK İSİMLERİNDE YAŞAYACAK. MEKANLARI CENNET YILDIZLAR YOLDAŞLARI OLSUN” SÖZLERİNİ PAYLAŞTI.
Genel 10.08.2020, 08:52
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş Belediyesi tarafından THKP-C üyesi olan Ulaş Bardakçı’nın ismi sokağa verildi.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbektaş Belediyesi Meclisi olarak aldığımız kararla, Hacıbektaş’ımızın kaybettiği değerlerimiz Ulaş Bardakçı, Mehmet Taşdemir, Hürcan Gürses ve Halil Tunç’un isimleri park ve sokak isimlerinde yaşayacak. Mekanları cennet yıldızlar yoldaşları olsun” sözlerini paylaştı.