THK'dan Başkan Yaka'ya ziyaret

KONYA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Karapınar Şubesi yetkilileri, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Yaka, makamında THK Karapınar Şube Başkanı Abdullah Sezer ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Sezer, Karapınar Belediyesinin özellikle Kurban Bayramı'nda THK deri toplama faaliyetlerine verdiği destekten ötürü Başkan Yaka'ya teşekkür etti.

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Yaka, "Bu kurum hepimizin kurumu, her zaman sahip çıktık ve daima da destek vermeye devam edeceğiz." dedi.