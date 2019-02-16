KONYA (AA) - Türk Hava Kurumu'nun (THK) 94. Kuruluş yıl dönümü, Karapınar'da kutlandı.



THK Karapınar Şube Başkanı Abdullah Sezer ve Yönetim Kurulu üyeleri, kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.



Şube Başkanı Sezer burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"16 Şubat 1925 tarihinde 'Türk Tayyare Cemiyeti' adı altında kurulmuş bulunan Türk Hava Kurumu'nun amacı, Türk milletinin maddi ve manevi desteğinde, havacılığı Türk milletine benimsetmektir. THK, 94 yıldır Atatürk'ün çizdiği doğru yolda ilerlemekte ve ilerlemeye de devam edecektir. Türk Hava Kurumunun 94'üncü kuruluş yılı sevincimize ortak olduğunuz ve bizimle paylaştığınız için camiamız adına teşekkür ederim."

Daha sonra THK binasında tebrikler kabul edildi.