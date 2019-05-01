TGD'nin halkı bilgilendirme toplantıları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından 2017 yılında başlayan ve bugüne kadar 16 farklı ilde ücretsiz yapılan toplantıların nisan ayındaki rotası; Samsun, Mersin ve Diyarbakır oldu.

TGD'den yapılan açıklamaya göre, dernek, halkı bilgilendirmek amacıyla Türkiye’yi karış karış dolaşmaya devam ediyor.

TGD tarafından, "Toplumsal Farkındalık Projeleri" kapsamında "Farkında Ol, Geç Kalma!" sloganı ile "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı" düzenlendi.

2017 yılında başlayan ve bugüne kadar 16 farklı ilde ücretsiz olarak yapılan toplantıların nisan ayındaki rotası; Samsun, Mersin ve Diyarbakır oldu.

16 Nisan’da Samsun İlkadım Belediyesi’nin katkılarıyla Gazi Sosyal Tesisleri’nde, 18 Nisan’da Mersin Yenişehir Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 19 Nisan’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programlarla, alanında uzman birçok hekim halkı bilinçlendirme amacıyla bir araya geldi.

- "Türkiye'nin 3'te 1'inin sindirim sistemi hastalığı var

TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı" ile bu sene içerisinde Kocaeli, Bursa ve İstanbul-Bakırköy, Samsun, Mersin ve Diyarbakır’da "Halk Toplantıları" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bor, proje ile halk toplantılarının gerçekleştiği iller başta olmak üzere daha bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Halk Toplantıları' sayesinde, halkımızı sağlıklı bir yaşam ve gelecek için bilgilendirmeye devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Sindirim sistemi hastalıklarının Türkiye'de çok sık yaşanmasına rağmen kişi başına düşen gastroenterolog oranının azlığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin neredeyse 100 kişiden 70'inin en az bir tane sindirim sistemi yakınması var. Türkiye'nin 3'te 1'inin de sindirim sistemi hastalığı var. Hasta sayısı bu denli çok olmasına rağmen Türkiye'de gastroenterolog sayısı sadece 906. Bu rakam Bosna Hersek'ten sonraki en kötü rakamdır. Avrupa ortalaması yüz bin de 4 iken Türkiye ortalaması 100 binde 1'dir. Bin 500 gastroenteroloji açığı var. Bunları bilmekte yarar var. Bu bilincin artmasını istiyoruz."