Teyzesinin kızını bıçakla yaraladı

KONYA (AA) - Konya'da teyzesinin kızını sırtından bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, B.T. (41), pazar alışverişi sonrası merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'taki evine geldiğinde, aralarında husumet bulunan teyzesinin kızı Zeynep Taş (33) ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce B.T. pazardan aldığı bıçakla Zeynep Taş'ı sırtından yaraladı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli B.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.