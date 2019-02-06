Tevrüzlü Konağı öğretmenevi olacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ilçesinde restorasyonu tamamlanan Tevrüzlü Konağı'nın öğretmenevi olarak hizmete açılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak ile makamında bir araya gelen Ayhan, tarih ve kültürün bir arada olduğu ilçede öğretmenevinin tarihi bir konakta hizmet vereceğini ve ilçenin böylelikle bu ihtiyacının giderileceğini belirtti.

İl Özel İdaresinin marifeti ile tarihi yapıya güzel bir fonksiyon verildiğini aktaran Ayhan, konağın Divriği halkına ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

İlçede sokak sağlıklaştırma işlerinin de önemli bir seviyeye geldiğini aktaran Vali Ayhan, "Divriği'yi Türkiye'nin göz bebeği yapacağız. İlçemiz, tarih ve kültür sevenlerin uğrak noktalarından olacak." ifadelerini kullandı.

Konağın restorasyon süreci hakkında da bilgi veren Ayhan, şunları kaydetti:

"Divriği'nin en güzel sivil mimari eserlerinden birisi olan Tevrüzlü Konağı'nın bakıma ihtiyacı vardı. İhalesi Divriği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, kontrollüğü ise Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Tevrüzlü Konağı'nın restorasyonunda sürdürülen çalışmalar büyük bir titizlikle yürütüldü ve konağın restorasyonu aslına sadık kalınarak yapıldı. Eski hükümet binası yanında, çarşıya inen sokak boyunca sıralanan ve üç gruptan meydana gelen konak Tevrüzlüoğulları diye anılan tüccar bir ailenin 20. yüzyıl başlarında yaptırdıkları evlerdir."

Vali Salih Ayhan, ilçedeki kadın doğum uzmanı ihtiyacının kısa sürede giderileceğini belirtti.