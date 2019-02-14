TEV’in üstün başarı bursiyerleri tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç, “Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar, eğitim görmek isteyen fakat maddi gücü yetersiz kalan binlerce çocuğumuza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Koç, TEV’in üstün başarı bursiyerlerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bir ülkenin sahip olduğu en önemli sermayenin, geleceğini şekillendirecek olan gençlerin bilgi ve yetenekleri olduğunu belirterek, TEV olarak bu bilinçle tam 52 yıldır gençlerin eğitimine destek vererek Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalıştıklarını kaydetti.

TEV ailesinin bir parçası olmaktan son derece gurur duyduğunu ifade eden Koç, şunları söyledi:

“Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar, eğitim görmek isteyen fakat maddi gücü yetersiz kalan binlerce çocuğumuza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yurt içinde 250 bine yakın burs desteği verirken, bin 905 bursiyerimizin ise yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde yanında olduk. Sadece 2018-2019 öğretim yılında yurt içinde 7 bin 250, yurt dışında ise 193 öğrencimiz Türk Eğitim Vakfı’nın yüksek lisans ve doktora bursları ile eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında eğitim tesisleri yaptırarak milli eğitimimize katkı sağlamak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Yakın zamanda bir okulumuzun daha açılışını gerçekleştireceğiz, sizlerle en kısa zamanda bilgisini paylaşacağız.”





- “Bu öğretim yılında ailemize 57 başarılı öğrencimiz daha katıldı”





Koç, Vakfın 40. kuruluş yılında hayata geçirdikleri TEV Üstün Başarı Bursları ile üstün başarılı ve liderlik özellikleri taşıyan gençlerin desteklendiğini anımsatarak, “Tam 12 senedir geleceğin liderleri olarak görmeyi arzu ettiğimiz bu gençlerimize yalnızca maddi destek vermekle kalmayıp, onları üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Bugüne kadar toplam 646 gencin TEV’den bu bursu almaya hak kazandığını anlatan Koç, “Bu öğretim yılında ise ailemize 57 başarılı öğrencimiz daha katıldı. Kendileriyle birlikte TEV Üstün Başarı Bursu’ndan faydalanan bursiyer sayısı 192’ye ulaştı. Daha önceki yıllardan devam edenlerle birlikte eğitimine destek olduğumuz bursiyerlerimize, 2018-2019 öğretim yılında toplam 2 milyon 200 bin lira burs ödemesi yapılacak.” diye konuştu.

Koç, bugünkü buluşmada yeni bursiyerlerin de bulunduğunu aktararak, onlara Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Hayat mücadeleden ibarettir’’ sözünü hatırlattı.

Bu sözün onları gereğinden fazla korkutmaması gerektiğini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler, Cumhuriyet'in ilke ve inkılaplarına inanmış, sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, vatanperver, kendine güveni tam, fikri ve irfanı hür gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz. Sizlere Ulu Önderimizin 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak' öğüdünü hatırlatmak istiyorum. Azim ve çalışkanlığın yenemediği çok az şey vardır. Öğrenimlerinizi tamamladıktan sonra gerçekleştirecekleriniz, tüm bilim ve eğitim camiası için örnek ve yol gösterici olacak, ülkemize ve insanlığa fevkalade faydalar sağlayacaktır. Sizin değerli katkılarınızla gelecekte daha da müreffeh ve aydınlık bir ülkede yaşayacağımıza dair en ufak bir şüphem yok. Sizin gibi pırıl pırıl, iyi yetişmiş genç insanları topluma kazandırdığımız için de bir o kadar mutluyuz.”

Koç, bugün, Türk Eğitim Vakfı’nı yücelten, bugünlere getiren ve Türkiye’nin geleceğini kaliteli ve yaygın eğitimde gören değerli bağışçıların gurur günü olduğunu belirterek, destekleri ve katkılarıyla herkese bu heyecanı yaşatan, Türkiye’nin eğitimine hizmet eden tüm hayırseverlere şükranlarını sundu. Koç, ebediyete intikal eden tüm bağışçıları rahmetle andı.





- “Yeni bursiyerlerimiz Türkiye’nin 28 farklı ilinden geliyor”





TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da Türk Eğitim Vakfı’nın kuruluşunun üzerinden 52 yıl geçtiğini anımsatarak, “Bu 52 yıl zarfında vakfımız çok büyük başarılar elde etti ve pek çok ilki gerçekleştirdi. 205 hayırseverin el birliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfı hayata geçirildiği andan itibaren ülkemizin eğitimli geleceğine katkı sağlamak için olağanın çok üstünde bir gayret ve fedakârlıkla çalıştı.” dedi.

Geriye dönüp baktığında kurucuların vizyonunu yerine getirebildiklerini, gelecek dönemlerde bu hızlı ilerlemenin ve gelişmenin çok daha fazlasının da eşiğinde olduklarını büyük bir memnuniyetle gördüğünü ifade eden Yırcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt içinde 250 bine yaklaşan burs sayımız, milli eğitimin hizmetine sunduğumuz eğitim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından vakfımıza sağlanan önemli iş birlikleri, yurt dışı burslarımız, mezunlarımızın iş, akademi ve sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları, yüksek lisans ve doktora programlarımız başarılı çalışmalarımızın göstergesidir. Bugün ise burada Türkiye’nin birikimini, Türkiye’nin umudunu, Türkiye’nin geleceğini görüyorum. Geleceğin mimarları ve bu geleceğin inşasına katkı sunan destekçilerimizle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Vakfımızın 40. kuruluş yılı vesilesiyle oluşturduğumuz ve 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz TEV Üstün Başarı Burs girişimimizle, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz.”

Yırcalı, yeni bursiyerlerin Türkiye’nin 28 farklı ilinden gelerek TEV ailesine katıldığını belirterek, bu çeşitliliğin TEV’in Türkiye’nin vakfı olduğunun en güzel göstergesi olduğunu vurguladı.





- “14 Şubat aynı zamanda Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü”





Rona Yırcalı, gençlerin yaptığı her işte, Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda demokrasiden ödün vermeden ilerleyen, Cumhuriyet'in temel ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için var gücüyle çalışan, sorumluluk bilincinde yetişmiş insanlar olarak görmeyi beklediklerini söyledi.

14 Şubat'ın Sevgililer Günü olmasının yanı sıra Dünya Kitap Değişim ve Bağış Günü olduğuna işaret eden Yırcalı, “Yürekleri öğrenme aşkı ile dolu gençlerimizin yolu bugün gönül dostlarımızla, eğitim dostlarımızla kesişti. Bizi bugün eğitime olan sevgimiz birleştirdi.” dedi.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılan harcamalara dikkati çekerek, bunların bir kısmının eğitim bağışı için yönlendirdiği takdirde eğitim görmek isteyen fakat maddi gücü yetersiz kalan birçok gencin eğitimine destek olunabileceğini vurguladı.

Toplantıda yeni seçilen 9 üstün başarı bursiyerinin kendilerini tanıtmasının ardından diğer bursiyerlerin de isimleri okundu.

Konuşmaların ardından bursiyerler bağışçılara TEV Mutlu Gün Kartı takdiminde bulundu.











