ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Çözüm Merkezi Başkanı Merve Sevim Özcan, kargonun teslim anında açılmasını sağlamanın tüm kargo şirketleri için yapılması gereken bir işlem olması gerektiğini belirterek, "Bu şekilde tüketicilerin yaşayacağı mağduriyet azalacak ve internetten alışverişe güven artacaktır." dedi.

Özcan, düzenlediği basın toplantısında, teknoloji çağında tüketicilerin kolaylığı ve bazı durumlarda fiyat uygunluğu sebebiyle internetten alışverişi tercih ettiklerini kaydetti.

İnternet ortamında satış yapan her satıcının iyi niyetli olmayabildiğini, bu durumun da zaman zaman mağduriyetlere yol açtığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Sipariş edilen üründen farklı bir ürün geldiğinde veya sipariş edilen üründe bozulma, hasar durumu varlığında, mağduriyet yaşamamak için kargo teslim anında kontrol edilmeli ve bir sorun varsa iade anında yapılmalıdır. Sipariş sırasında seçilecek herhangi bir kargo şirketiyle kontrolü talep hakkı var. Yasal düzenlemelere bakıldığında, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün (PTT) 2011 tarihli yönetmeliğiyle kontrollü teslim ismiyle düzenlenen bir kargo özelliği bulunmaktadır. Kontrollü teslim özellikli kargoyla teslim sırasında sipariş edilen ürün kontrol edilip, teslimat için gerekli evrak sonrasında imza altına alınır. Kargonun teslim anında açılmasını sağlamak tüm kargo şirketleri için yapılması gereken bir işlem olmalı. Bu şekilde tüketicilerin yaşayacağı mağduriyet azalacak ve internetten alışverişe güven artacaktır."

Özcan, yasal düzenlemeyle tüm kargo şirketleri için teslim sırasında kontrol özelliği getirilirse hem tüketici taraf hem satıcı açısından olumlu bir adım atılmış olacağına işaret ederek, "Kısacası teslimat, kontrollü kargoyla yapılsın, mağduriyetler azalsın." diye konuştu.