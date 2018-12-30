TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için sağlık hizmeti önerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, emeklilikte sosyal devlet ilkesinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Başta esnaf ve sanatkar olmak üzere emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişiyle ailelerinin mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Emekli olabilmek için sigortalı olma koşulunu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetinden faydalanabilmeli. Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte, çalışanlardan sağlık primi alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, öte yandan esnaf ve sanatkarlara sadece yatarak tedavilerde değil, rapora dayanan hastalık ve ayakta tedavilerde de geçici iş göremezlik ödeneği verilmesini talep etti.



