Teşkilat toplantıları devam ediyor

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat toplantıları" devam ediyor. AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatlarda görev yapanlara teşekkür yemeği verildi.Programın...