"Ters Köşe" İncek Loft’ta açıldı

İSTANBUL (AA) - Balık ürünlerinin yanı sıra iddialı ve kendine özgü deniz ürünlerine farklı bir yorum getiren Ters Köşe, Ankara’daki İncek Loft Alışveriş Caddesi'nde kapılarını açtı.

Ters Köşe'den yapılan açıklamaya göre, İncek'in en büyük projesi olarak hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft Alışveriş Caddesi'nde mağaza ve restoranlar ardı ardına hizmete giriyor. Bunların sonuncusu ise Ters Köşe isimli deniz ürünleri restoranı oldu. Ankaralıların 28 yıllık lezzet durağı Kalbur Balık Restaurant'ın işletmecisi Mehmet Tekmen’in özel danışmanlık verdiği ve menüsünü hazırladığı Ters Köşe, İncek Loft Alışveriş Caddesi'nde kapılarını açtı.

Deniz ürünlerine farklı bir yorum getiren Ters Köşe balık ürünlerinin yanı sıra iddialı ve kendine özgü mezeleriyle de adından sıkça söz ettirmeyi hedefliyor. Ters Köşe’nin özel meze menüsü Türkiye'nin her bölgesinde bilinen yerel tatlar ile deniz ürünlerinin ustaca harmanlanmasından oluşuyor.





- "Kişi başına düşen balık tüketimini artırmayı hedefliyoruz"





Ters Köşe'nin danışmanlığını ünlü Kalbur Restoran’ın da işletmecisi olarak tanınan Mehmet Tekmen üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekmen, balık ve meze çeşitlerinde günlük ürünleri Ankaralılarla buluşturacak yeni bir lezzet noktası olarak öne çıkan Ters Köşe’nin yeme-içme ritüellerini değiştireceğini belirterek, "Ülkemize özgü köfte, börek, gözleme, lahmacun, tandır, ezme, kokoreç, mantı gibi sevilen tatları balık ve diğer deniz ürünleri ile hazırlayarak müşterilerimizi farklı lezzetlerle tanıştıracağız. Ters Köşe’de farklı pişirme yöntemleri ile balığın, ahtapotun, kalamarın, karidesin, deniz tarağının, midyenin, istiridyenin lezzetlerini bambaşka boyutlara taşıyacağız. Yeni serüvenimizde balığı, böceği, yumuşakçaları, kabukluları yeniden yorumlayarak farklı tatlar ve değişik lezzetler yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada 30 kilogram, Avrupa’da ise 45 kilogram olan kişi başına düşen yıllık balık tüketiminin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye’de hala istenilen seviyelere çıkamadığına dikkati çeken Tekmen, "Hayata geçirdiğimiz farklı lezzetleri misafirlerimize sevdirip bir deniz ülkesi olmamıza rağmen hamsi dahil 9 kilogramlarda seyreden kişi başına düşen balık tüketimini artırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.