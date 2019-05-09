SİVAS (AA) - Sivas'ta "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında verilen 17 konferansta bin 377 din görevlisi bilgilendirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin eleman temin etmek ve militanlaştırmak için yürüttükleri faaliyetlerde din ve dini inançların en önemli istismar konusu olarak kullanıldığının görüldüğü belirtildi.

FETÖ, DEAŞ, El Kaide, Hizbullah gibi terör örgütlerinin dini istismar etmek üzerine kurulduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Farklı ideolojik temelleri esas alan PKK/PYD, DHKPC-/C gibi bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin, dini referans alan veya karşı söylem ve faaliyetlerle muhafazakar kesimlerin sempatisini kazanmaya, eleman temin etmeye, halkın sözde desteğini almak için vatandaşlarımızın dini duygularını amaçları doğrultusunda istismar etmeye yönelik yurt içi ve yurt dışında sosyal medya başta olmak üzere çeşitli alanlarda illegal faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Terör örgütleri tarafından din ve dini değerlerin istismar edilmesinin önüne geçebilmek, örgütlerin eleman temin etmelerini engellemek, dini istismar eden terör örgütlerine katılanların teslim olmalarını sağlamak, terör ve terör örgütlerinin bu tür faaliyetlerine karşı toplumda farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, terörle mücadelede halk desteğinin sağlanması ve şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, terör örgütü yapılarına karşı ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürütülerek etkin bir terörle mücadelenin sağlanması amacıyla İl ve ilçe müftülüklerimize bağlı din görevlilerimize yönelik 'Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz' projesi kapsamında verilen 17 konferans ile bin 377 din görevlisine ulaşılmıştır."