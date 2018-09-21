Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden öğrencilere uyarı

SİVAS (AA) - Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler suç örgütlerine karşı uyarıldı.

Cumhuriyet Meydanında stant açan ekipler, üniversiteye yeni başlayan gençlere uyarılarda bulundu.

Üniversitedeki farklı oluşumlardan, terör örgütünün uzantılarının yaptığı faaliyetlerden uzak durmaları konusunda uyarılan gençlere bu konuda bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Desteğe ihtiyaç duyduklarında polisin her zaman yanlarında olduğunu da vurgulayan ekipler, velilere ve öğrencilere kekle meyve suyu da ikram etti.