Terörle mücadele operasyonları

ANKARA (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde komando birlikleri tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı, bir RPG-7 roketatar, bir biksi makineli piyade tüfeği ve bir gece görüş dürbünü ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki el yapımı patlayıcı imha edildi.



Tunceli merkezde ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 17 tüp, üç akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.