Teröristlerin yaktığı HEM modern binasında

SİİRT (AA) - HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının Siirt'te gerçekleştirdiği saldırılarda ateşe verilen Siirt Halk Eğitim Merkezi, Yeni Mahalle'de inşa edilen 14 milyon liralık modern binasına taşındı.

Önce yağmalanan ve daha sonra ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilen merkez, 700 kişilik konferans salonu, 100 kişilik cep salonu, spor salonu ve çok sayıda atölye ve dersliğe sahip yeni binasıyla kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

"Önce yağmalandı, sonra kundaklanıp yakıldı"

Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Saraç Batur, terör örgütünün eğitim yuvalarına büyük zarar verdiğini söyledi.

Eski binalarının çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptığını anımsatan Batur, "Siirt Halk Eğitim Merkezi (HEM), o dönem terör örgütü tarafından önce yağmalandı, sonra kundaklanıp yakıldı. Sağ olsun büyüklerimiz o gün çok daha modern bina inşa edeceklerini söylemişlerdi ve bugün itibarıyla bu binaya girmiş bulunmaktayız." dedi.

Binanın ateşe verilmesi sırasında o dönem itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yapmadığını söyleyenBatur, binadaki yangının kendi kendine söndüğünü aktardı.

Eski binada eğitiminden geri kalmış insanlara açık ortaokul ve lise hizmeti sunduklarını dile getiren Batur, şöyle konuştu:

"Orada açtığımız kurslara daha çok yoksul mahalle halkı geliyordu. Binanın yakılmasıyla eğitimden yoksun kalan halk mağdur oldu. O tarihi bina, binlerce kişiye hizmet etmiş bina yıkılmıştı. İl dışından bizi arayanlar, 'Hocam orada ilk tiyatro gösterimi yapmıştım, ilk tiyatromu orada izlemiştim' diyen insanlar için orası özel bir mekandı. O insanların hatıralarını da binayla beraber yaktılar. Sadece bina yanmadı, orada bir tarih yandı."

Binanın bütün altyapısının yanında 400 kişilik konferans salonu, laboratuvar ve diğer birimlerin ateşe verildiğini anlatan Batur, olayların ardından vatandaşların mağdur olmaması için geçici binalarda hizmetlerini sürdürdüklerini hatırlattı.300 öğrenciyi kursa hazırlayacak

Mehmet Saraç Batur, temelleri 2017'de atılan yeni binada her türlü eğitim hizmetini verebilecek fırsatı yakaladıklarını aktardı.

Yeni binaya taşınma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Batur, şöyle devam etti:

"Yeni hizmet binamızda her türlü kursumuza hizmet edecek atölyelere sahip. Yakın zamanda da destekleme yetiştirme kurslarımız açılacak, bunlarla ilgili çalışmalarımız başladı. 300'e yakın öğrencimize de ücretsiz üniversite hazırlık kursu vereceğiz. 2017 yılının nisan ayında temeli atılan yeni binamız hizmet üretebilecek hale geldi. Bu konuda son derece mutluyuz. İlimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olsun diyoruz."

Geçen yıl açtıkları 476 kurstan 10 bin 267 kursiyerin faydalandığına dikkati çeken Batur, bu sayıyı ikiye katlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Orada sadece bir Halk Eğitim Merkezi yanmadı, bizim geçmişimiz yandı"

Vatandaşlardan Zeki Eren de 6-7 Ekim olaylarında binayla anılarının da yakıldığını söyledi.

O binadan herkesin faydalandığını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Orada gençler tiyatro sahneliyor, çeşitli etkinlikler ve sanatsal faaliyetler yapılıyordu. Olayların bir daha yaşanmamasını umut ediyorum. Yakılan binada sinema ve tiyatro etkinliğimiz olmuştu. Daha lise son sınıftayken, orada açılan kurslarda halk oyunları kursuna katılmıştım. Yaklaşık 40 ile 50 gençle sanatsal kültürel faaliyetlerimizi sergiliyorduk. Çok güzel bir yerdi. Maalesef 6-7 Ekim'de yakıldı. İnşallah terör olayları bir daha yaşanmaz. Orada sadece bir Halk Eğitimi Merkezi yanmadı, orada geçmişimiz yandı."