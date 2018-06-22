Teröristlerin tahrip ettiği Sur'a 2 milyar liralık yatırım

DİYARBAKIR - HASAN NAMLI

Terör örgütü PKK mensuplarının 3 yıl önceki saldırıları sonucu tahrip olan Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lyar lirayı aşan yatırım yapılıyor.

Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehir merkezlerine taşıyan PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle zarar gören Sur ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların yoğun çalışması sonucu ilçe adeta yeniden inşa ediliyor. Tarihi ilçe, bu hummalı çalışmalarla ihtişamlı eski günlerine kavuşturuluyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, ilçede inşa faaliyetlerinin devam ettiği 6 mahallede öncelikle enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmasının ardından içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatlarının tamamlandığını söyledi.

Alan içerisinde cumbası, avlusu, eyvanı, gezeneği ve kemeriyle geleneksel Diyarbakır mimarisine ait ögelerin tamamını barındıran yapıların ilk etapta 340'ının yapımına başlandığını, toplamda bin 500 konut inşa edileceğini anlatan Bilgin, Mardinkapı ile Saraykapı'yı bağlayan kesimde yaptıkları turistik yol çalışmasının 20 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Gazi ve Melikahmet caddelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını, Balıkçılarbaşı ile Mardinkapı arası ve Hazreti Süleyman Caddesi'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgin, İçkale'de 27 şehit sahabenin kabrinin ve Hazreti Süleyman Camisi'nin bulunduğu alandaki peyzaj çalışmalarının daha önce tamamlandığını anımsattı.

Sur'un kadim bir ilçe olduğunu, tarihin, kültürün, medeniyetin tüm unsurlarını içinde barındırdığını ifade eden Bilgin, anıtsal tescilli çok sayıda yapının bulunduğunu, bu anıtsal yapıların tamamında restore çalışmalarının başladığını, bir kısmının tamamlandığını söyledi.

2 milyar lirayı aşan yatırım

Sur içinde Koruma Amaçlı İmar Planı'nın dışına çıkmadıklarını vurgulayan Bilgin, "Parsel bütünlüğünü aynen koruyoruz. Her bir parsel için ayrı projeler hazırlandı. Birbirinin aynısı tip proje uygulaması burada yok. Parsel bütünlükleri küçük oldukları ve ayrıca hassas çalışmalarımız sonucu tüm projeleri de koruma kurulunun görüşlerine sunuyoruz. Bu nedenle çalışmalar uzayabiliyor ama işlerin bitiminde çalışmaların bu kadar uzamasının değeceğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Bilgin, projelendirmelerin tamamlandığını, artık yapım aşamasına geçtiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Terör örgütünün tahrip ettiği ilçeye Bakanlık olarak bugüne kadar 1,5 milyar lirayı aşan bir yatırım yaptık. Toplam yatırım tutarımız da 2 milyar lirayı aşacaktır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tarih, kültür, medeniyet, sahabeler ve peygamberler şehri, inanç turizmi anlamında da hareketlenecektir. Sur, milyon sayıyı aşan turist sayısıyla inşallah bir istihdam ve cazibe merkezi olacak. Geçmiş kültürlerin, medeniyetlerin birikimi olan mimari eserleri gelecek nesillere de taşımamız lazım. Buradaki tüm tescilli yapıların röleve ve restorasyon çalışmalarını da yapacağız. Bunları bir yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz."

İlçede, terör saldırılarında zarar gören 6 mahalledeki hak sahibi vatandaşlardan yüzde 88'ine ulaştıklarını, yüzde 75'i ile anlaştıklarını, kalan vatandaşlarla da görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Bilgin, acele kamulaştırma kararı alınmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatları doğrultusunda vatandaşlarla uzlaşma yaptıklarını vurguladı.

Terör saldırılarında evleri tahrip olan vatandaşlara çeşitli alternatifler sunulduğunu, vatandaşların istediğini seçebildiğini anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 647 hak sahibi, TOKİ'den ev talep etti. 47 vatandaş Sur'da kendi konutu yapmak isteyen var. 2 bini aşkın vatandaşımızla bedel karşılığı sözleşme yaptık. Onlara 65 milyon lirayı aşkın kamulaştırma bedeli ödedik. TOKİ konutlarını isteyen vatandaşlarımıza da bugüne kadar 1,5 milyon lira kira yardımı yaptık. Sur sakinleri için Üçkuyular Mahallesi ve Çölgüzeli mevkisinde TOKİ üzerinden Bakanlıkça yaptırılan 5 bin 637 konuttan bin 390'ı tamamlandı."