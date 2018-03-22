Teröristler Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamış

ANKARA (AA) - Sinan Uslu - Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'deki teröristlerden temizlenen Şeyh Obası köyünde, YPG/PKK'lı teröristlerce bir evin duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanan patlayıcı bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Harekat kapsamında Afrin şehir merkezi, belde ve köylerde arama tarama ve patlayıcı temizlik çalışması yürüten güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler, terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

Şeyh Obası köyündeki bir evde arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerince, bir odanın duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu.

Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu Regaip Kandili'nin hemen öncesinde belirlenen patlayıcının imha edilmesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmiş oldu.