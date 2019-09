.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

Yurdun çeşitli şehirlerinde sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri gerçekleştirildi.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingi düzenlendi. Yenişehir Mahallesi saat kulesi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'nden yürüyerek mitingin yapıldığı 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının atıldığı mitingde konuşan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, son günlerde artan terör olayların kınamak, şehitlere sahip çıkmak, evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek vermek üzere toplandıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve Mardin'deki terör olaylarında şehit olanlar başta olmak üzere bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Tan, hain ve alçakça eylemleri gerçekleştiren PKK terör örgütünü, destekçilerini ve siyasi uzantılarını nefretle kınadı. Tan, terör örgütünün Kulp ilçesinde sivil ve savunmasız insanları hedef alarak şehit ettiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu insanlarımız Kürt kökenli ve tek amaçları çalışarak ekmeğini kazanmaktı. Geçmişten beri binlerce Kürt ve Zaza kökenli sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. Siz birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz."

Elazığ

Elazığ'da da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK'yı lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, eli kanlı terör örgütünün asker, polis, öğretmen, çocuk, genç, yaşlı ve kadın demeden kan akıtmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede yaşanan terör saldırılarının Irak, Suriye, Filistin, Afganistan ya da Yemen'de yaşanan terör olaylardan bağımsız olmadığını, hedefin tüm İslam coğrafyası olduğunu vurgulayan Bahşi, varlıklarını ve çıkarlarını İslam coğrafyasının parçalanmışlığında gören dış güçlerin bu terör yapılanmalarını finanse ettiğini dile getirdi. Bahşi, şöyle konuştu:

"Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suçu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişi ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesidir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar kimden gelirse gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." -

Ağrı

Ağrı'daki Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütleri (STK) öncülüğünde toplanan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na hareket etti.

Gruptakiler daha sonra tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez, "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde meydana kadar yürüdü.

Burada STK'ler adına basın açıklaması yapan Kerem Engin, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik saldırısını hep birlikte kınadıklarını söyledi.

"Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez"

Terör örgütü PKK'nın uluslararası güçlerin taşeronu haline geldiğini ve Kürt halkı başta olmak üzere ülke bütünlüğüne zarar verdiğini anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK bu bölgede okullar yaktı, öğretmenleri kaçırarak katletti. Hangi tarafından tutarsanız tutun tam bir faciayla karşı karşıyayız. Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez."

"Diyarbakır'daki anneler umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşledi"

Çocukları örgüt tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan kadınlara da işaret eden Engin, "Diyarbakır'daki annelerimize selam gönderiyoruz. Onlar umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşlediler. Bizler de o annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz." diye konuştu.

Tunceli

Tunceli'de ise Diyarbakır'daki sivillere yönelik saldırıya tepki göstermek isteyen binlerce kişiden oluşan gruptakiler, Atatürk Mahallesi SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Tuncay Sonel'in de bulunduğu gruptakiler ellerindeki Türk bayrakları ve "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dövizler eşliğinde yürüyüşe geçti.

"Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar da atan gruptakiler, aynı mahalledeki İl Kültür Müdürlüğü önündeki kavşağa kadar yürüdü.

Vali Sonel, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür ederek, "Allah birliğimiz, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Allah razı olsun sizlerden, Allah razı olsun Tunceli ailesinden. Allah'a emanet olun." dedi.

Gruptakiler, Sonel'in konuşmasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe, Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve çeşitli kurumlar ile STK'lerin temsilcileri de katıldı.