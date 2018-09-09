Teröre inat eğitime büyük destek

VAN (AA) - Van'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, terör örgütü PKK'nın ve yandaşlarının çocukları eğitimden yoksun bırakmaya yönelik çabalarına rağmen öğrencilerin okullarda en iyi eğitimi alması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlamak için çalışma yürüten İpekyolu Belediyesi, mobil temizlik ekipleriyle ilçedeki tüm anaokulu ve ana sınıflarını temizleyip dezenfekte ediyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi okulların bahçelerini asfaltlayarak üzerine eğlendirici ve öğretici oyun şekilleri çizen belediye ekipleri, asfaltı tamamlanan okulların bahçesini de yıkayıp öğrencilerin yeni ders yılına daha nezih ortamlarda girmesini sağlıyor.

Okulların bakım ve onarımını üstlenen ve boya yardımıyla dış cephelerinin renklendirilmesini sağlayan belediye, eğitime verdiği destekle okul idarecileri ve velilerin de takdirini topluyor.

Eğitime yönelik desteklerden bazıları

Belediyece ilçedeki okullara 253 oturma bankı, 39 çatılı piknik masası, 25 çatısız piknik çadırı, 151 çöp kovası, 400 kilogram çim tohumu, 110 bin mevsimlik çiçek, 13 bin çalı grubu bitki (ateş dikeni, alev çalısı, şimşir, hanımeli), 620 farklı türlerde ağaç, 625 yediveren gül ağacı, 13 salıncak, 12 kaydırak, 10 tahterevalli ve zıpzıp gibi desteklerde bulundu.

Ayrıca, kırsal mahallelerdeki öğrencilere çevre temizliği, geri dönüşüm ve sokak hayvanları konulu tiyatro ve sinema gösterimleri düzenleyen belediye, yine kırsal mahallelerdeki bin öğrenciye kedi evi, Van Kalesi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdirdi.

Ocak-haziran döneminde ilçedeki tüm okullara şişme oyun parkları kuran belediye, 6 ayda 20 bin 400 çocuğu parklara götürerek eğlenmelerini sağladı.

Merkez ve kırsal mahallelerdeki 28 okula oyun grupları kurarak öğrencilerin ders aralarında eğlenmelerini sağlayan belediye, sıfır atık sistemi kapsamında tüm okullara geri dönüşüm kutuları bırakarak çocukların çevre bilincinin gelişmesine katkı sunuyor.

138 öğrenci üniversiteli oldu

İpekyolu Belediyesi, dershaneye gidemeyen öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla da Sürekli Eğitim Merkezi kurdu.

Öğrencilerin tüm kaynak ihtiyaçlarını da karşılayan belediye, merkezde eğitim gören 291 kursiyerden 3'ünün tıp, 2'sinin hukuk, 2'sinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 9'unun mühendislik, 18'inin ilahiyat, 17'sinin fen-edebiyat, 8'inin eğitim ve birinin özel eğitim fakültelerine, 78 öğrencinin de 2 yıllık sağlık ve diğer meslek yüksekokullarına yerleşmesini sağladı.

"Yeni eğitim öğretim yılına hazırız"

İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılına çok iyi hazırlandıklarını ve geçen yıl yapılan çalışmaların üzerine yeni çalışmalar eklediklerini söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün talimatıyla tüm birimlerin kendi alanlarındaki imkanlarını eğitim için seferber ettiğini anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Okullar bizim için çok önemli. Daha önce farklı şekillerde anılan, olumsuz haberlerle gündeme düşen, okul yakma, okul saldırıları gibi haberler yerine okullarımızı şenlendirmek yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Bu yıl da yine okul sezonu açılmadan okulların bahçesinde renkli asfalt çalışmaları yaptık. Bu asfaltın üzerine eğlendirici ve öğretici oyun şekilleri çizim çalışmamız oldu. Aynı zamanda tüm okullarımızda çevre düzenlemesi peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Geçen yıl 11 okulda Z-kütüphane kurduk. Bu yıl 13 Z-kütüphane daha kuracağız. Önemli ihtiyacı karşılıyor. Tüm okullarımız, sınıflarımızı dezenfekte ediyoruz. Tüm ana sınıflarını, ana okullarını yıkayıp temizliyoruz. Bütün çöp konteynerlerini değiştirdik ve geri dönüşüm materyalleriyle okulları donattık."

Tadilat ve malzeme desteği talebinde bulunan 50 okulun ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Karahan, İpekyolu Belediyesi olarak yeni eğitim öğretim sezonuna hazır olduklarını ve desteğin devam edeceğini belirtti.