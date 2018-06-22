Terörden arındırılan yaylalar vatandaşın hizmetinde

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde besiciler, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından terörden arındırılan yaylalara çıktı.

İlçeye bağlı köylerde yaşayan hayvan sahipleri, terör örgütü PKK'dan temizlenen yaylalara çıkmanın sevincini yaşıyor. Karaağaç Yaylası'na ulaşan besiciler, çadırlarını kurarak yaz boyunca kullanacakları erzakları depoladı.

Dağdibi Köyü Muhtarı Kadri Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tamamen terörden temizlendiğini ifade etti.

Besicilerin de artık rahatlıkla yaylalara çıkabildiğini dile getiren Coşkun, şunları belirtti:

"Bölgede PKK terör örgütü diye bir şey kalmadı. Çok güzel bir huzur ortamı var. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, bu sene bütün yaylaları serbest etti. Köy halkının çoğunluğu yaylalara çıkıyor. Çok memnunuz, mutluyuz. Daha önce PKK terör örgütü halkımızı rahat bırakmıyordu. Güvenlik güçlerimizin sayesinde huzurlu şekilde yaylaya gelip gidiyoruz. Vatandaşlar buralara gelip pikniklerini yapıyor."

Besici Mehmet Karabulut da yaylaların halkın hizmetine sunulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok huzurluyuz. Allah kendisinden razı olsun, başımızdan eksik olmasın." dedi.

Turan Karakan da bölgenin güvenlik güçleri sayesinde daha güvenli hale geldiğini ve hayvanlarını rahatlıkla yaylalara çıkarabildiklerini aktardı.



