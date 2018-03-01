Terörden arındırılan köyler yeniden inşa edilecek

ANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden arındırılan Marin ve Siceraz köylerinin yeniden inşası için görevlendirilen 22 kişilik uzman ekip, dualarla uğurlandı.

Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Ak, 22 kişilik uzman ekibin, terörden arındırılan Marin ve Siceraz köylerinde çalışma yapacağını söyledi.

Köylülerin de desteği ile ekiplerinin kısa sürede önemli başarı sağlayacaklarına inandıklarını belirten Ak, ayrıca teröristlerin hasar verdiği okulların da onarılacağını bildirdi.

Ak, "Bölgede hayatın normale dönmesi en büyük arzumuz ve bunun için yola çıktık." dedi.





- Çocuklara, park ve sosyal hizmet merkezi





Terörden temizlenen köylerde ve şehir merkezlerinde hayatın normale dönmesini istediklerini tekrarlayan Ak, terör nedeniyle bölgede en büyük acıları ise yine çocukların çektiğini vurguladı. Çocuklara yönelik yatırımların da uzman ekipler aracılığıyla hayata geçirileceğini bildiren Ak, "Çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi yapılarak, bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunulacak." diye konuştu.









Mustafa Ak, çocukların ve bölge halkının yaralarının sarılması için ekipte psiko-sosyal destek uzmanlarının da bulunduğu bilgisini verdi.





Fırat Kalkanı Harekatıyla temizlenen bölgelere de daha önce yardım tırları gönderdiklerini anımsatan Ak, bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven ortamından son derece memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bölgede çalışma yapacak uzman ekip, dualarla uğurlandı.