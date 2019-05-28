Terör yuvalarına büyük harekat

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.

Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Terörist hedeflerine "Pençe" darbesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

Büyük harekata üst düzey komuta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

Öncelikli olarak aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı.

Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.

Bölgeden patlama sesleri

Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

Muhabir: Sarp Özer