"Terör tehdidinin geldiği yeri boğmak namusumuzdur"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyadan terör tehdidi nereden gelirse gelsin, Tayyip Erdoğan'ın talimatı açıktır, geldiği yeri boğmak namusumuzdur." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti'nin Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı.

Bazı HDP'li milletvekillerinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması talebiyle yapmak istedikleri yürüyüşe izin vermediklerini bildiren Soylu, HDP'li milletvekillerinin, milletin vekilleri olmadığını, PKK elebaşı Öcalan'ın ve Kandil'in vekilleri olduğunu ifade etti.



Soylu, "Bugün de 40 milletvekili Diyarbakır'da yürüyeceklermiş. Ama rezalet nedir biliyor musunuz? Benim Diyarbakırlı hemşehrilerim onlara sahip çıkmadı biliyor musunuz? Yalnız kaldılar, terör yalnız kaldı, Türkiye'yi karıştırmak istediler, yalnız kaldılar." diye konuştu.



Türkiye'nin engellemelere rağmen birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Soylu, halkın verdiği destekle bugün dik bir şekilde yürüdüklerini kaydetti.

- "Tahammül edilebilecek bir şey değil"

PKK'lı teröristlerin, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarını dağa kaçırıp taciz ettiklerini anlatan Soylu, "Ben de iki evlat babasıyım, bir kızım var. Bu dayanılacak ve tahammül edilecek bir şey değildir. Yüksekova'da bir anne kolumdan tuttu, 'Ben kızımın kokusunu özledim, ne olursun bana kızımı getir.' dedi. Allah'ınızı severseniz benim İçişleri Bakanlığım ne işe yarar o annenin o dileğini yerine getiremedikten sonra?" ifadesini kullandı.



Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Soylu, ülkenin farklı noktalarında, kar kalındığının 4-5 metreye kadar ulaştığı yerlerde operasyonlar yapıldığını aktardı.

- "Tayyip Erdoğan'ın talimatı açık"

Bakan Soylu, "Girilemez" denilen tüm noktalara girildiğini vurgulayarak, "Etrafımızdaki coğrafyadan terör tehdidi nereden gelirse gelsin, Tayyip Erdoğan'ın talimatı açıktır, geldiği yeri boğmak namusumuzdur." dedi.



Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğine değinen Soylu, bir ilde düzenlenecek terör saldırısında kullanılmak üzere Hatay'dan ülke sınırları içerisine sokulmak istenen bomba yüklü aracın jandarma birimlerince yakalandığına ve operasyonda DEAŞ'lı bir teröristin gözaltına alındığını bildirdi.