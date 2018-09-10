Terör saldırısında yaralanan özel herekat polisi şehit oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralanan Özel Harekat Polisi şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkisinden görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmişti.

Olayda ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden 25 yaşındaki Bayram Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

GATA'da 37 gündür tedavisi süren Çiçek'in cenazesi, Afşin Ulu Caminde yarın öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından baba ocağı Arıtaş Mahallesi'nde toprağa verilecek.

2 yıl önce Özel Harekat Polisi olarak göreve başladığı öğrenilen Çiçek'in tek erkek kardeşinin de emniyet teşkilatında görevli olduğu belirtildi.

Saldırıda Recep Emre Yılmaz ve Mehmet Ali Doğan şehit olmuş, aralarında Bayram Çiçek'in de bulunduğu 7 Özel Harekat Polisi de yaralanmıştı.