Terör saldırısında şehit düşen polis oğullarının hatıralarıyla yaşıyorlar

ZONGULDAK (AA) - Şehit oğullarının hatırasını yaşatak için eşyalarını Kozlu ilçesine bağlı Saka köyündeki evlerinin özel olarak düzenledikleri odasında sergileyen Bilgin ailesi, evlatlarının yaptığı birikimle köy mezarlığının bulunduğu yere hayrat çeşmesi yaptırdı.

Anne Aynur ve baba Yaşar Bilgin, sık sık oğullarının mezarını ziyaret edip dua okuyor.

"Evlat acısı başka şeye benzemiyor"

Anne Aynur Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun acısının unutulmadığını ve asla unutulmayacağını söyledi.

Evladını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini belirten Bilgin, "Bu acı hiç dinmiyormuş, tıpkı 3 yıl önceki gibi. Eminim 15-20 yıl da geçse bugünkü gibi kalacak, hiç değişmeyecek. Evlat acısı başka şeye benzemiyor. Hiçbir zaman küllenmiyor, azalmıyor. Her an, her saniye aklınızda." diye konuştu.

Bilgin, oğlunun hatıralarını yaşatacakları bir oda düzenlediklerini anlatarak, "Evladımın sanki şehit olacağını biliyormuşum gibi çocukluk kıyafetlerini atmamıştım. Polis kıyafetleri de şehit olunca evinden geldi. Böyle bir durum başımıza gelince onları derleyip toparlayıp odasına yerleştirdim." ifadelerini kullandı.

Terörün yıllardır can yaktığını aktaran Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah onların belalarını versin. Bizim evlatlarımız gitti, şehit oldular. İnşallah başka evlatlar gitmez. Onun için terörle mücadele sürsün isterim. Ülkemiz bu mücadelede tek başına ama tek başımıza da kalsak bizim evlatlarımız onlara yeter. Hiçbir terör örgütü, terörist kalmaz, onlar da belalarını bulurlar. Biz evlatlarımızın davalarını hiç bırakmadık. Suçu işleyenler cezalarını aldılar. Bizim içimizdeki acı bir damla olsun serinledi. İnşallah bundan sonra diğerleri de cezalarını alırlar. Bizim içimiz yandı, bundan sonra başka anne ve babaların canı yanmasın."

Baba Yaşar Bilgin de Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Terörün kökünden çözülmesi, tek istediğimiz şey. Gerekirse Suriye'ye de gideceğiz, gerekirse bizleri de çağırsınlar. Evlatlarımız vatan için gitti, bizler de seve seve elimizden geleni yaparız." dedi.

14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında, aralarında Hasan Bilgin'in de olduğu 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 242 kişi de yaralanmıştı.

Terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın 17 Mayıs'taki karar duruşmasında, saldırının planlayıcılarının da aralarında bulunduğu 4 sanığa, 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 890'ar yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, toplamda 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetmişti.