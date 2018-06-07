Terör saldırılarının faili teröristler etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Emniyet Müdürlüğü istihbari çalışmalarına istinaden Hani ilçesi Aşağıturalı köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda güvenlik güçlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde M-16 piyade tüfeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör, 3 el bombası ve el dürbünü ele geçirildi.Teröristlerin Hani'nin Topçular köyü karayolu güzergahındaki Şekale Tepe mevkisinde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in 19 Mart'ta şehit edilmeleri, Hani'nin Topçular köyü karayolu Şekale Tepe mevkisinde 42 DFL 52 plakalı kamyonun 29 Mayıs'ta yakılması, Hani'nin Topçular-Yukarıturalı köyü yol ayrımı bölgesinde güvenlik korucusu Emrah Tezgel'in 30 Mayıs'ta şehit edilmesi olaylarının failleri olduğu belirlendi.Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği yapan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.