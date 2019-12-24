Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara TSK ve SMO'ya karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi.

Genel 24.12.2019, 11:42
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor
banner230

ANKARA(AA) - Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi terör örgütü YPG/PKK'nın hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Teslim olan H.A, terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığını belirtti.

Yaşları 12-14 arasında değişen yüzden fazla çocuğa zorla silah verildiğini ifade eden terörist, verilen eğitimin ardından çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürüldüğünü söyledi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu durumu YPG/PKK'nın terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin ve dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

#kimsesiz çocuklar #Terörle Mücadele #YPG/PKK #zorla silah altına alınma
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:50
Öğle 12:46
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@