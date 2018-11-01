Terör örgütü üyesi yolcu otobüsünde yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Ankara karayolu şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yapan polisler, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan inşaat işçisi N.Ç'yi gözaltına aldı.
N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.