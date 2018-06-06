Terör örgütü propagandasına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Ölmez (31) ve avukatı hazır bulundu.

Sosyal medya hesabından "herşey zamansız" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen sanık Ölmez, pişman olduğunu belirterek, "Suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bilseydim paylaşımda bulunmazdım." dedi.

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdiği sanık Ölmez'in tahliyesine hükmetti.