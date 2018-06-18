Terör örgütü PKK/KCK uyuşturucudan besleniyor

ANKARA(AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uyuşturucu üretimi ile ticaretinin bütün aşamalarında yer alan terör örgütü PKK/KCK, bu faaliyetlerini uzun süre dünya ve Türkiye kamuoyundan gizlemeyi başardı.

Terör eylemleri gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için uyuşturucu imal ve ticaretini kolay ve kazançlı yol olarak gören terör örgütü, bu konuda her alanda profesyonelce faaliyet gösterdi.

İlk zamanlarda uyuşturucu organizasyonlarından, faaliyetlerine göz yumma ve güvenliklerini sağlama karşılığı komisyon alan örgüt, uyuşturucu ticaretinin kazancının büyüklüğünü anlayınca bizzat bu işin içinde yer aldı.

414 narkoterör operasyonu gerçekleştirildi

Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere yakalanan sözde yöneticilerin önemli itiraflarda bulunması ve son yıllardaki terör bağlantılı uyuşturucu operasyonları, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu suçlarına karıştığının ulusal ve uluslararası kamuoyunca görülmesini sağladı.

Bu kapsamda terör örgütüne karşı amansız mücadele veren Türk güvenlik güçleri, 1980-2017 yıllarında PKK/KCK ile ilişkili 414 narkoterör operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda bin 325 şüpheli yakalandı, on binlerce kilogram esrar, eroin ve uyuşturucu ile yaklaşık 88 milyon kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar, PKK/KCK'nın uyuşturucu ekimi, imalatı, nakliyesi ve ticaretini bizzat koordine ettiğini, uyuşturucu üreticileri ve nakliyecilerinden "vergi" adı altında komisyon ve haraç aldığını, Avrupa'da uyuşturucu dağıtımı ve sokak satışlarında etkin olduğunu, uyuşturucu imalatı yapan organizasyonlara yer temin ettiği ve koruma sağladığını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yasa dışı kenevir ekiminde aktif rol oynadığını ortaya koydu.

"Esrardan büyük gelir elde etti"

Uyuşturucu ticaretini, örgütteki özel hücreleri aracılığıyla yürüten PKK/KCK, bu konuda diğer teröristleri bilgilendirmedi. Örgüt, haber vermeden uyuşturucu ticareti yapan kişi veya organize gruplara ait uyuşturuculara da el koydu.

Yasa dışı kenevir ekimini bu alanın en kazançlı yöntemi gören örgüt, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kırsalında kenevirden elde ettiği esrarın ticaretinden büyük gelir sağladı.

Şimdilerde Irak'ın kuzeyindeki kamplarında ve Türkiye sınırına yakın köylerde uyuşturucu imal ederek dünya pazarına sunan örgüt, özellikle Afgan afyonunu işleyerek elde ettiği eroini Avrupa'ya pazarlıyor.

Uluslararası kaynaklar da gösteriyor

Uyuşturucunun dünya üzerindeki en önemli üretim merkezlerinin Afganistan, Pakistan ve İran olduğu dikkate alındığında terör örgütü, Türkiye'yi bu ülkeler ile Avrupa arasında transit geçiş noktası olarak kullanıyor.

"Balkan Rotası" olarak adlandırılan bu güzergah, terör örgütü PKK/KCK'nın ürettiği veya kaynağından temin ettiği uyuşturucuları Avrupa'ya ulaştırmasını sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nce, Orta Asya, Afganistan ve diğer ülkelerden Avrupa'ya yapılan uyuşturucu ticaretinden yıllık 5 milyar dolarlık kazanç sağlandığı tahmin ediliyor.

Avrupalı istihbarat analistleri, bu kazancın yarısının PKK/KCK'ya gittiğini öngörüyor.