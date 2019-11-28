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Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki etkili operasyonları sayesinde çok sayıda teröristi kaybeden bölücü terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı 9-16 yaşlarındaki çocukları, TSK'ye karşı kullanmaya çalışarak ölüme gönderiyor.
Genel 28.11.2019, 21:03
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemdeki etkili operasyonları sayesinde çok sayıda teröristi kaybeden bölücü terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı 9-16 yaşlarındaki çocukları, TSK'ye karşı kullanmaya çalışarak ölüme gönderiyor.
Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.K. ifadesinde terör örgütünün, kaçırdığı çocuklardan sözde "genç taburu" oluşturduğunu, 9-16 yaşlarındaki bu çocukları, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanmak için ön saflara sürdüğünü söyledi.
Güvenlik kaynakları, bu durumu, PKK/YPG'nin terörist temin etmedeki sıkıntısı ile sözde elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olarak nitelendirdi.
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