Terör örgütü için stadyumda keşif yaptıkları ileri sürülen sanıklar hakim karşısında

KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü PKK için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü keşif amaçlı fotoğraf ve görüntülerini çektikleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, farklı illerdeki cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıklar Mehmet O, Mehmet G, Hakan T. ve Abdülmecit Ü, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Daha önce emniyette verdiği ifadesinde Konya'ya gelerek stadyumda terör örgütü için keşif yaptığını ve çektiği görüntüleri öldürülen kadın teröristlere verdiğini itiraf eden Sanık Mehmet G, duruşmadaki savunmasında görüntüleri kendisinin çekmediğini ileri sürdü.

Emniyetteki ifadelerini reddeden sanık Mehmet G, şunları kaydetti:

"Konya'ya gelerek eylem yapılacak yer için keşif yapmadım. Diyarbakır'da öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan görüntülerin benimle bir alakası yoktur. O görüntüleri ben çekmedim. Kimin çektiğini de bilmiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte stadyum karşısındaki bir kafeye oturmak için gittiğimiz olurdu. Aracımda bulunan flash bellek de terör örgütü mensubu amcamın oğluna aittir. Benim PKK/KCK terör örgütüne herhangi bir sempatim yoktur. Onları terör örgütü olarak kabul ediyorum.Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer tutuklu sanıklar da fotoğraf ve görüntülerin kendileri ile bir alakalarının olmadığını, suçsuz olduklarını savundular.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından sanık Mehmet O'nun tahliyesine, diğer sanıklar Mehmet G., Hakan T. ve Abdulmecit Ü'nün ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır'da ocak ayında etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristin üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü çekilen keşif fotoğrafı ve görüntülerin çıkmasının ardından Konya'da başlatılan terör örgütü PKK soruşturması kapsamında, öldürülen teröristlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında geçen ay hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen şüphelilerden Mehmet G, Diyarbakır'da görüştüğü 2 kadın teröristin isteği üzerine, Konya Büyükşehir Stadyumu çevresinde keşif yaptığını anlatmıştı.