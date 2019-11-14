Son Dakika

Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı.

Genel 14.11.2019, 12:58
Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı
banner230

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide üyesi olan ve aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla yurda girerek İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Başakşehir'de operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:31
İkindi 15:12
Akşam 17:36
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@