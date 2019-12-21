Son Dakika

Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı

Küçükçekmece'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlularından Oya Aslan gözaltına alındı.

Genel 21.12.2019, 00:11
Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı
banner230

İSTANBUL (AA) - Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan’ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli’de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP/C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
-1°
sisli
Namaz Vakti 21 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:48
Öğle 12:44
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@