Terör Mağdurları Derneğinden şehit ailesine ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Avan, Yener Kırıkçı'nın ilçelerinin 73'üncü şehidi olduğunu söyledi.

İki gün önce yine bir şehit haberi aldıklarını hatırlatan Avan, "Hakkari ve Suriye Azez'de 4 askerimiz şehit oldu. 2 askerimizde yaralandı. Yine Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının öğrenci servisinin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Acılı yüreklerimize yine ateş koru düşmüştür. Acılı yüreklerimiz bir daha yanmıştır. Nüfusuna göre en çok şehit veren bir ilçe olarak, şehit askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Avan, tüm güvenlik güçlerine başarı dileyerek, şehit yakınlarının dernek himayelerinde olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Mustafa Kırıkçı ise "Oğlumun şehit olduğu günden bu tarafa bizleri yalnız bırakmayan dernek başkanı Zeki Avan ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bizlerin acılarını paylaşıp, destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Ziyaretin sonunda Avan, şehit babasına Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim ile şehit Yener Kırıkçı'nın öz geçmişinin bulunduğu çerçeveli fotoğrafı hediye etti.



