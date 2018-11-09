'Terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz'

MOGADİŞU (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fırat’ın doğusuyla ilgili temaslarımız sürüyor, çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Akar, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki temasları kapsamında Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti. "Afrika Kartalları" ile Anadolu Kışlası'nda bir araya gelen Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı, kışlada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve TİKA Başkanı Serdar Çam ile fidan dikti.

Daha sonra Harp Okulu'na giden Bakan Akar ve beraberindekiler burada eğitim gören Somalili öğrencilerle Türkçe sohbet etti. Askeri harekat yönetimi dersi gören Somalili askeri öğrencilere sorular soran Bakan Akar, okulun yeni kondisyon salonunu açtı, konferans salonunda personelle bir araya geldi.

Akar, buradaki konuşmasında, kardeş olarak nitelendirdiği Somalilerin sonuna kadar yanında olduklarını belirtti. Somali'de sağlanacak birlik ve beraberlikten bölgenin de faydalanacağını bildiren Bakan Akar, "Buradaki kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Kararımız Somalili kardeşlerimizle sadece bugün değil yarın da bir, beraber olmaktır" diye konuştu.



Somali Silahlı Kuvvetlerinin yetiştirilmesi konusunda önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini ifade eden Akar, subay ve astsubay yetiştirilmesine yönelik başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bu konudaki çalışmaların hızla sonuçlandırılmasının önemine değinen Bakan Akar, kışladaki tüm personele fedakarca, disiplin içinde çalışmaları, kaynakları etkin olarak kullanmaları talimatında bulundu. Akar, çalışmalarda her kültür, inanç ve düşünceye saygı duyulması gerektiğini de belirtti.

"İki ayda 450'den fazla terörist…"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Akar, "Son iki ayda 450'den fazla terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Akar, terörle mücadelenin aralıksız ve artarak devam ettiğini vurgulayarak, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Terör bitmeden terörle mücadele bitmeyecek" ifadesini kullandı.

Terörle mücadele kapsamında "girilemez" denilen yerlere girildiğini, çıkılmayan yer kalmadığını belirten Akar, "Her bir taraf hallaç pamuğu gibi atıldı. Çok büyük ölçüde teröristler ülkemizin dışına sürüldüler, süpürüldüler. Gittikleri yerde de onların peşini bırakmadık. Kaçtıkları yere kadar onları kovalayarak bulundukları yerde onları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı illerde çukur kazan teröristlerin, operasyonların sonunda kazdıkları çukurlara gömüldüğünü anımsatan Akar, 15 Temmuz'da ise FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığını belirtti. "Bu hainler içimizden temizlendikçe verimimiz azalmadı, çoğaldı" diyen Akar, TSK personelinin vatan, bayrak, millet sevgisiyle yaptığı kahraman ve fedakar çalışmalar sayesinde bunun gerçekleştiğini söyledi.

"PKK ile YPG arasında fark yok"

Hain darbe girişimi sonrasında Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına da değinen Akar, şöyle konuştu:

"YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Adamın adı soyadı belli, örnekleri var. Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda iken bu adamın adı, soyadı, kodu PKK listesine yazılıyor. Bu adam Suriye'ye geçtiğinde adı YPG'nın altına yazılıyor. Dolayısıyla biz 'PKK ile YPG arasında fark yok' derken bunda çok mantıklı, akli, objektifiz. Gerçekten bu böyle. Fakat bunu maalesef bazı müttefiklerimize anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz, daha da vakit geçmeden anlamalarını da bekliyoruz."

Türkiye'nin operasyonlarında sivillerin zarar görmemesi için yoğun hassasiyet gösterdiğini aktaran Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi girişimleriyle bir mutabakatın sağlandığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Karşılıklı olarak Ruslar ve Türkler, burada akdedilen protokole, kurallara uygun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerekli tedbirleri aldık. Ufak tefek bazı sıkıntılar olmakla beraber mevcut statükoyu bozmadan sürdürmek istiyoruz. Neden? Çünkü 3,5 milyon insanın hayatı söz konusu. Çocukların, kadınların, yaşlıların da bulunduğu o insanların korunması bakımından tedbirlerimizi aldık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Herkes kararlı"

Münbiç'teki çalışmaların da sürdüğünü, yol haritası ve belirlenen güvenlik prensipleri kapsamında birleşik müşterek devriyelerin başladığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Bunun sonunda buradaki YPG'nin tamamı Fırat'ın doğusuna geçecek, Münbiç'in idaresini Münbiçliler alacak ve bu şekliyle bu planın tamamlanmasına gayret gösteriyoruz. Fırat'ın doğusuyla da ilgili temaslarımız sürüyor, çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin güneyinde, ister Irak'ın, ister Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili yapılması gereken neyse 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde gerekeni yapacağız. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir şüphesi yok, herkes kararlı."

"Türkiye'nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi gerçekleştiremezsiniz"

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de, Ege ve Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerinin olduğunu belirten Akar, "Tüm samimiyetimle söylüyorum, biz en önemli, en gizli, en üst düzey toplantılar dahil gerçekten barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkilerinden bahsediyoruz" dedi. Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerine verdiği önemi vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Milletlerimizin, halklarımızın refah, güven içinde olmasını istiyoruz. Bütün komşularımızın toprak, siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu defaten söylüyoruz. Bunda da samimiyiz. Tüm bunları açıkladıktan sonra diyoruz ki uluslararası hukuk, ikili antlaşmalar çerçevesinde sahip olduğumuz haklarımızdan iğne ucu kadar vazgeçmeyeceğiz. Geri adım yok. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkese duyuruyoruz. Mavi Vatan'daki haklarımızı, menfaatimizi korumak bizim boynumuzun borcu. Bu çerçevede münasebetlerimizi sürdürüyoruz. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye'nin içinde olmadığı, Türkiye'nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi gerçekleştiremezsiniz. Bize kabul ettiremezsiniz, arkanızda kim olursa olsun. Haklarımızdan vazgeçmeyiz, geçmeyeceğiz."

Akar, konuyu yakından takip ettiklerini, gerekli tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekledi.

Muhabir: Sarp Özer