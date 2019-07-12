Terminal katlı kavşağı 15 Temmuz'da açılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, terminal katlı kavşağının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde açılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarında hız kesmediklerini ve bu kapsamda Osman Kavuncu Bulvarı’nda yapılan terminal katlı kavşağının tamamlandığını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, bu önemli yatırımı Türk milleti için çok önemli bir gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde milletin hizmetine açacaklarını kaydetti.

Büyükkılıç, "Terminal katlı kavşağı Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının geçeceği güzergah olması nedeniyle gerekli bir projeydi. Giriş-çıkış rampaları dahil toplam 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde bir alt geçit inşa edildi. Katlı kavşakta asfaltlama çalışmalarımız tamamlandı. Son rötuşları da yaparak kavşağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde trafiğe açacağız." ifadelerini kullandı.

