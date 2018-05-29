SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişi termal otel banyosunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Gazi Çınar (80) Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda bir termal otelin banyosuna girdi.
Çınar'ın uzun süre banyodan çıkmaması üzerine içeri giren otel görevlileri, kendisini hareketsiz olarak buldu.
Yardım istenen 112 Acil Sağlık ekipleri Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gazi Çınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.