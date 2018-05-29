Termal otel banyosunda ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişi termal otel banyosunda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Gazi Çınar (80) Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda bir termal otelin banyosuna girdi. Çınar'ın...