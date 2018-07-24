Terasındaki arıları kovalamak isterken evini yakıyordu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, evinin terasına yuva yapan yaban arılarını odun ateşiyle kovalamaya çalışan kişi yangına neden oldu.



Emek Mahallesi Anadolum Sokağı'nda oturan Selettin Keleş (70), 2 katlı evinin terasında yuva yapan arıları kovalamak için odun ateşi yaktı.

Elindeki ateş ile yuvaya yaklaşan Keleş, arıların aniden uçmaya başlaması üzerine panikleyerek elindeki ateşi yere düşürdü.

Terastaki ahşap malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüp, evin diğer katlarının zarar görmesini engelledi.

Yangında, teras kullanılamaz hale geldi.

- "Arılara tütsü verecektim"

Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, terastaki odunların tutuşmasıyla yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Amacının arıları kovalamak olduğunu dile getiren Keleş, "Bir televizyon programında arıların kovalanması yöntemini izlemiştim. Arılar tütsü gibi dumanda giderlermiş. Televizyonda izlemiştim. Arılara tütsü verecektim. Allah devletimizden razı olsun. İtfaiye, polis hemen geldi. 20 yıl önceki Türkiye olsaydı, ben de yanmıştım." diye konuştu.

Keleş, bir daire parası kadar zararının olduğunu belirterek, "Arılar hala buralarda. Gitmediler." ifadelerini kullandı.