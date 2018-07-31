Tepebaşı Belediye Başkanı'ndan doğum kutlaması

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında ilçede dünyaya gelen 7 bebeğin ailesine doğum kutlaması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Ataç, Sütlüce, Şirintepe, Osmangazi, Sarıkaya ve Orhangazi mahallelerinde bebekleri dünyaya gelen aileleri kutladı.

Ziyaretlerinde Eylül Nisa, Canan Erva, Derin, Kerem ile üçüz bebekler Doğanay, Belinay ve Çağatay’ı seven Ataç, "Çocuk sahibi olmak çok büyük bir mutluluk kaynağı. Diliyorum ki sağlıklı şekilde büyürler. Tüm bebeklerimizin ailelerine ve memleketlerine hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum." dedi.

Başkan Ataç’ı ağırlayan aileler de ziyaretinden ötürü kendisine teşekkürlerini iletti.