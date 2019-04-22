"Temsili vali"nin hayvanat bahçesini ücretsiz ziyaret talebi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "temsili vali" ilkokul öğrencisi ve şehit kızı Ceyda Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan hayvanat bahçesini öğrencilerin ücretsiz gezmesini talep etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını, özel bir okulda 3. sınıfa giden ve 2016'da Mardin'de teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Binbaşı Turgay Çelik'in kızı Ceyda Çelik'e bıraktı.

Vali Günaydın burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gelecek nesillere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Kısa süre içerisinde 5 bin öğrencinin tekli eğitime geçtiğini hatırlatan Günaydın, bütün çocukların eğitim konusundaki sıkıntılarını gidermesi konusunda bütün kurumların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

Valilik makamına oturan Ceyda Çelik de tüm çocukları temsil ettiğini, öğrencilerin sesi olacağını kaydetti.

Makam telefonundan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı arayan Çelik, hayvanat bahçesini öğrencilerin ücretsiz ziyaret etmesi ve tekli eğitimden daha fazla öğrencinin yararlanabilmesi için arsa talebinde bulundu.

Büyükkılıç da bir hafta boyunca hayvanat bahçesinin çocuklara ücretsiz olacağını, eğitim nedeniyle istenen arsanın tahsisi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Ziyaret, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.